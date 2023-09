(Di giovedì 14 settembre 2023) Le indagini sono state condotte da Wikimedia Foundation Gli italiani, spinti dal film su Robert, hanno scoperto un nuovo interesse per i fatti storici proiettati sul grande schermo. Tantissimi si sono recati sulle pagine di Wikipedia per migliorare la loro conoscenza su quanto accaduto. Questa è la fotografia scattata dalla Wikimedia Foundation, l’organizzazione non profit che ospita Wikipedia e altri progetti Wikimedia di conoscenza libera. Leggi anche: Barbie supera ogni record, ma ci sarà un sequel? La Fondazione ha analizzato le visualizzazioni delle pagine sulla versione italiana dell’enciclopedia online nella settimana precedente e successiva all’uscita del film nelle sale italiane. L’analisi mostra che le view delle pagine dedicate agli eventi e ai personaggi raccontati dal regista Christopher Nolan sono aumentate vertiginosamente e ha rilevato che ...

Solo effetti speciali, e nessunvisivo, quindi Non proprio: è stato Andrew Jackson, supervisore del VFX di, a diradare i dubbi, spiegando che Nolan ha utilizzato un mix delle ...Mentre Stefania Rocca confida: "Carlo mi ha questo: lo incontro e mi crea entusiasmo , così ... Mi impensieriscono i risultati, vedo sempre Barbie ein testa, ma il resto fatica ...Bene, possiamo senz'ombra di dubbio affermare cheè una vera e propria opera d'arte! Il ...ransson, una musicalità che da un tono, unalle immagini da pelle d'oca! Oltre a tutti ...Barbie evolano al box office USA, La casa dei fantasmi peggior apertura per una ride ... in quanto negli Stati Uniti è uscita subito dopo l'Barbenheimer , rimanendo quindi ...

Effetto Oppenheimer: crescono le ricerche su storia e guerra

Il Trinity Test, il magnesio e gli effetti visivi che ci sono ma non si vedono: ecco come è stata girata l'esplosione della bomba atomica in Oppenheimer di Christopher Nolan.Dal 23 agosto nella sale cinematografiche della Svizzera italiana, " Oppenheimer ", ultima fatica cinematografica del regista britannico Christopher Nolan, si sta rivelando come ampiamente ...Che cos’è che mi preoccupa in modo speciale […] Per dirla con estrema e brutale semplicità, il punto fondamentale è che lo scienziato, nella società odierna, non ha più posto di quanto ne abbiano ...