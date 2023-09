Ecologistic Ginosa Rizzo Usb | “Chiusa finalmente dopo 15 anni la vicenda ex Miroglio | tra le poche reindustrializzazioni riuscite”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Si chiude il tavolo di crisi relativo alla, ex, e non possiamo che definirlo, dal nostro punto di vista, un esempio positivo di reindustrializzazione.Ricollocati dapprima circa 60 lavoratori, poi col secondo progetto altri 42, e infine altre unità lavorative fino al numero complessivo di 111 lavoratori. Chiudiamo ora un passaggio determinante dal punto di vista tecnico, ma sul piano sindacale, abbiamo bisogno di procedere con la contrattazione di secondo livello.Invitiamo dunque l’azienda a convocarci al più presto.Come organizzazione sindacale dunque, la valutazione finora è positiva; in vista del futuro non abbiamo nulla contro il nuovo investimento di cui parla l’azienda, purché questo accada nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio che ospita lo stabilimento, e con il massimo ...

