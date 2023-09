(Di giovedì 14 settembre 2023) A partire dal 14 settembre gli utenti che hanno acquistato EAFC 24 in versione digitale, su PC, potranno iniziare ad effettuare il pre-e scaricare i primi 43 gigabyte circa della versione finale, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 22 settembre (per chi ha prenotato la Ultimate Edition) e per il 29 settembre (per chi invece ha prenotato la Standard Edition) Ricordiamo che chi ha sottoscritto un abbonamento EA Play avrà la possibilità di provare il gioco per un totale di 10 ore a partire dal 22 settembre. Chi invece su PC ha l’abbonamento EA Play Pro avrà la possibilità, lo stesso giorno, di giocare senza limiti di tempo.

EA Sports FC 24: pre-download disponibile su PC!

