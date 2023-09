É una Disney sempre meno italiana

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 14 settembre 2023)produzioni locali Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 17Italia continua a licenziare. Ed è appena stata aperta una nuova procedura per il taglio di 20 dipendenti, di cui due dirigenti. Un tracollo senza fine, quello del colosso americano sulla Penisola, iniziato prima con la fusione con Fox Italia e poi col lancio della piattaforma in streaming+. Basti pensare che nel 2018 The Waltcompany Italia aveva chiuso l’esercizio con ricavi per 323,5 milioni di euro e 207 dipendenti, mentre Fox Italia valeva 168 milioni di ricavi per 166 dipendenti. Un totale, quindi, di 491,5 milioni di ricavi per 373 dipendenti. Alla fine del 2022, digerita la fusione e chiusa Fox, tutto il nuovo poloin Italia vale appena 187 milioni di euro di ricavi (-62% dei ...