Due concerti alla Reggia di Caserta per i 250 anni di Vanvitelli

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 14 settembre 2023). Con duein programma nella Cappella Palatina delladiil 16 e 23 settembre, riprendono gli appuntamenti di “Musica al tempo di”, il Progetto dell’Orchestra da Camera diinserito nell’ambito delle Celebrazioniane per i 250scomparsa del grande Architetto. Il primo dei duesettembrini si terrà sabato 16 (ore 17.30) e vi parteciperà quale solista ospite, il duo pianistico Marco Sollini & Salvatore Barbatano. In programma, due momenti musicali per pianoforte a quattro mani e orchestra di Leopold Kozeluh e di Marco Sollini, quest’ultimo proposto in prima esecuzione assoluta, e la Sinfonia n.63 “La Roxelane” di Franz Joseph Haydn. Il ...