Due alieni mummificati mostrati al mondo | “Hanno 1 000 anni e tre dita per mano”

Il giornalista Jaimi Maussan ne è convinto, tanto da presentare al Congresso messicanoresti (presunti) fossili di. Si chiamano "Mummie di Nazca" e provengono da un lontano mille anni fa . ...Se l'obiettivo era svelare al mondo il ritrovamento dei cadaveri di, la reazione non è stata quella sperata. La presentazione di"esseri non umani" al parlamento messicano ha generato un mix di sorpresa, incredulità e non poche prese in giro. Ma andiamo ...Secondo il ricercatore sarebbero extraterrestri di 1.000 anni faSituato a ben 120 anni luce da noi, questo esopianeta ha un raggio trae tre volte più grande ... A proposito, ma se gliosservassero il nostro pianeta con un telescopio così potente

Esperto di Ufo mostra due 'corpi alieni' al Parlamento messicano - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Messico, l'ufologo mostra due cadaveri alieni: il video impressionante La7

(LaPresse) Gli alieni "arrivano" anche al Parlamento di Città del Messico. I legislatori hanno ascoltato le testimonianze di alcuni ...I corpi fossilizzati, presentati in teche di vetro dal giornalista e studioso di Ufo, Jaime Maussan avrebbero mille anni View on euronews ...Secondo l’ufologo, i corpi sono stati ritrovati in Perù nel 2017 e avrebbero 1.000 anni. “Dobbiamo avere il coraggio di accettarlo – ha aggiunto Maussan -, siamo visitati da intelligenze non umane che ...