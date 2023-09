Dopo la maturità | Nonna Imelda realizza un nuovo sogno | maestra per un giorno

laconseguita con 76/100, Imelda è stata maestra per un giorno con tanto di registro e una cattedra da dove poter guardare negli occhi i bambini. whatsapp_image_2023 - 09 - 13_at_17.24.... di " unadi pensiero, rara fra principianti ", e la sua carriera procede rapida: diventa "... Mira ambiziosa, questa, che Cerulli porterà poi avanti anchela morte di Zappa, scrivendo a ...le bellissime esperienze all'interno dei Giardini del Frontone, dei Giardini di Santa Giuliana ... La scelta di trasferirsi in questa meravigliosa location storica deriva da unache il ...... che si è ripresale piogge del 28 - 29 luglio, evitando stress idrici. Poi di nuovo caldo ... fresco e deliziosamente dolce, non per residuo zuccherino ma per la perfettadel Prugnolo ...

Nonna Imelda, dopo la maturità, maestra per un giorno TGLA7