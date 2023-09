Dopamina e Smartphone | ovvero il Lato Oscuro delle App che creano dipendenza

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’era digitale è stata caratterizzata da una proliferazione di applicazioni, da Amazon a Vinted, da LinkedIn a TikTok, che semplificano il nostro modo di fare shopping, ascoltare musica e instaurare relazioni. Allo stesso tempo però ci espongono a stimoli che attivano la, il neurotrasmettitore del piacere, della motivazione e, purtroppo, della. L’Influenza Devastante dei Social Media L’influenza dei social media sul comportamento umano è ben nota da tempo. Tuttavia, esperti di tutto il mondo stanno ora studiando come la vasta gamma di app disponibili stia trasformando i loro utenti in veri e propri “tecnodipendenti”, con sintomi che ricordano quelli dei consumatori di sostanze stupefacenti. Credits: Arte.tv La piattaforma di streaming europea Arte.tv ha affrontato questo tema in una serie chiamata ...