Domenica In torna il 17 settembre con Mara Venier | sarà un’edizione itinerante

... rock ed elettronica, sono invece protagoniste dell'appuntamento fissato per22 ottobre Le ...fornire a chi si esprime con la sensibilità e la prospettiva proprie di un artista." JAZZMI...Ma non finisce qui, due infatti anche gli appuntamenti in programma per17 settembre. Si ... Alle 10.30l'appuntamento settimanale con la mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla ...Best Lapin pista a Monza per la terza prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. ...giornata conclusiva del fine settimana monzese la gara della durata di 120 ...... che nel monomarca europeoa schierare l'equipaggio formato dai francesi Blanchemain e Pla sulla Huracan ST Evo2. Le due gare sabato alle 15.35 ealle 11.25 in diretta su Sky Sport Max ...

Meteo, prime piogge sparse in Toscana. Lamma: “Fenomeni debolissimi”. Domenica torna il caldo LA NAZIONE

Sabato e domenica torna il Palio di Parma Gazzetta di Parma

La Formula 1 si prepara a tornare in pista per il gran premio di Singapore: i dettagli, gli orari e la diretta tv ...ALESSANDRIA - Sabato 16 e domenica 17 settembre torna ad Alessandria l'ormai tradizionale fiera “Gagliaudo tra i mercanti”.La saccatura atlantica tornerà a interessare parte d'Italia.