Domenica In | Mara Venier ’silura’ alcuni ospiti | «Vengono da me e gli Uffici Stampa mettono paletti Poi vanno a Belve e raccontano di tutto»

(Di giovedì 14 settembre 2023)Mancano pochi giorni all’avvio della nuova edizione diIn, la quindicesima con la conduzione di. Il debutto è infatti previsto per17 settembre alle 14.00 su Rai1. Per questo, nella giornata odierna, è prevista la conferenzadi presentazione del contenitore festivo, che si terrà dalle 12.00 circa nella Sala A di viale Mazzini a Roma. Presente, oltre a, il direttore Intrattenimento Daytime Rai Angelo Mellone. Qui su DavideMaggio.it seguiremo live la conferenza, per aggiornare di minuto in minuto sul programma. 12.12: Ha inizio la conferenza. Si parte dai saluti a Mellone e alla “signora della...

"Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere".Venier ironizza così al suo arrivo a Viale Mazzini per la presentazione della nuova edizione di 'in' che torna a condurre per la quindicesima volta da17 settembre, dalle 14 ...

(Adnkronos) – "Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere". Mara Venier ironizza così al suo arrivo a Viale Mazzini per la presentazione della nuova edizione di 'Domenica in' che torna a condurre per la quindicesima volta. Domenica In scalda i motori, e Mara Venier è pronta per tornare alla guida della nuova edizione che andrà in onda da domenica 17 settembre su Rai1.