Domenica In | Mara Venier | “Quest’anno torna itinerante poi lascio… forse”

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) –al timone di 'In' 2023-2024 per la quindicesima volta e per il sesto anno consecutivo e porterà il programma nei teatri di alcune regioni italiane. "Quest'anno sono 30 anni dalla mia prima 'In' e per l'occasione ho deciso di recuperare lo show. Il mio primo anno a 'In' si concluse proprio con 4 puntate itineranti. Quest'anno cercheremo di fare una puntata ogni due mesi andando noi dal pubblico. La prima puntata del 17 settembre doveva andare in onda da Cesena ma poi alcuni ospiti non avrebbero potuto raggiungerci così saremo alla Dear. Ma a Cesena andremo nelle prossime settimane, perché vorrei portare un po' di leggerezza e allegria alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Così ...

Leggi ancheIn,Venier: "Vorrei intervista con Giorgia Meloni" "Voglio andare io a trovare il pubblico che ci guarda da casa e che mi ha dato tanto. Vorrei chiudere così", dice la ...Barbara d'Urso conduttrice diIn Venier non si tiene: cosa ammette Sul suo futuro dopoIn,Venier ha spiegato che probabilmente continuerà a lavorare poichè continua a ...Venier lasciaIN: sarà il suo ultimo anno ma a quanto pare nessuno le ...17 settembreVenier tornerà per la sesta volta consecutiva alla guida diIn . Il programma di Rai 1, giunto alla sua 48esima edizione, torna in onda e la conduttrice è pronta a ...

"Ormai mi devono abbattere...". Mara Venier scherza sul ritorno a Domenica In ilGiornale.it

Domenica In da 17 settembre, ultima di Mara Venier Gli ospiti Adnkronos

(KIKA) - ROMA - Mara Venier torna il 17 settembre alle 14 su Rai1 per la 15esima volta alla conduzione di Domenica In. "Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere", ha detto scherzando ai giornalisti ...Mara Venier spiazza tutti: quella del 2023/2024 sarà l'ultima stagione alla conduzione di Domenica In. Tra i motivi, la sua famiglia ...ROMA (ITALPRESS) - Come, ormai da qualche tempo, accade ogni anno Mara Venier presenta la nuova edizione della sua 'Domenica in' (al via domenica ...