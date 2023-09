Domenica In | conferenza stampa di presentazione in diretta

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mara Venier Mancano pochi giorni all’avvio della nuova edizione diIn, la quindicesima con la conduzione di Mara Venier. Il debutto è infatti previsto per17 settembre alle 14.00 su Rai1. Per questo, nella giornata odierna, è prevista ladidel contenitore festivo, che si terrà dalle 12.00 circa nella Sala A di viale Mazzini a Roma. Presente, oltre a Mara Venier, il direttore Intrattenimento Daytime Rai Angelo Mellone. Qui su DavideMaggio.it seguiremo live la, per aggiornare di minuto in minuto sul programma. In aggiornamento