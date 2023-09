(Di giovedì 14 settembre 2023) L’aumento dei casi di positività diha innescato un allarme sulla circolazione del virus anche se il tasso di occupazione di posti letto in area medica e/o in terapia intensiva è al momento tale da non creare disagi o problemi. Certo è che il virus, seppur mutato e molto trasmissibile, resta pericoloso soprattutto per le categorie a rischi: grandi anziani, immunodepressi, fragili, persone con più patologie e ovviamente agli operatori sanitari. Intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dichiara che sulla possibilità che ilvenga offerto ae gratuitamente “ancora non ci abbiamo ragionato, ma tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi”. Via libera dell’Aifa alPfizer – Mercoledì 13 settembre l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dopo ...

... che riempie lo spazio con ilMoto Spatial Sound. Moto g54 5G è dotato di un sensore da 50MP ... Moto g54 5G èin Italia a partire da oggi, al prezzo di 229,90.... un F - NFTe innovativo Uno dei progetti più innovativi e promettenti che sfrutta gli F - ... Borroe ( $ROE ) ha un'elevata accessibilità, fatto che significa che èe compatibile con ...Gli Nsync tornano con la loro prima canzone dopo 20 anni. Ilbrano del gruppo statunitense, "Better Place" , è incluso (per ora) nel trailer del film di ... Per ora èsolo un frammento ...... un gruppo di studenti della TUM (Università Tecnica di Monaco), che ha stabilito questo... Lo scalo aeroportuale bavarese si è quindi resoa supportare la corsa, mettendo a ...

Disponibile il nuovo vaccino anti Covid, ma il ministero non ha deciso se sarà gratuito per tutti Il Fatto Quotidiano

Malattie rare, disponibile nuovo farmaco per la fenilchetonuria (PKU) Milano Finanza

Il virus, seppur mutato e molto trasmissibile, resta pericoloso soprattutto per le categorie a rischio. Ed è consigliato anche alle donne in gravidanza ...Il sindaco Melgrati agli studenti: «Sappiate essere gelosi custodi del patrimonio che oggi vi consegniamo per poterlo, domani, tramandare ai vostri figli» ...Il nuovo vaccino aggiornato dovrebbe essere disponibile da ottobre anche in Italia e la sua somministrazione, come rileva l'ultima circolare del ministero della Salute, è fortemente raccomandata agli ...