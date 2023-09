(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un urgente confronto riguardante il nuovo piano logistico degli uffici con la relativadel personale dipendente del”. È quello che la Segretaria Generale della Fp, Licia Morsa e il Segretario Provinciale del CSA, hanno chiesto al sindaco Gianluca Festa. Ecco la nota stampa: «Quello delladel personale dipendente deldi Avellino è un piano che solo il Sindaco deldi Avellino conosce. Tante le criticità riscontrate dalle due Organizzazioni Sindacali relative alle incertezze che in questi ultimi mesi i dipendenti stanno vivendo rispetto convivendo con ristrutturazioni e pacchi che circolano nell’intera casa comunali. Il decentramento degli uffici comunali di Avellino in vista dell’annunciato ...

Avellino . Un urgente confronto riguardante il nuovo piano logistico degli uffici con la relativadel personale dipendente del. È quello che la Segretaria Generale della Fp Cgil, Licia Morsa e il Segretario Provinciale del CSA, hanno chiesto al sindaco Gianluca Festa. 'Quello ...... in considerazione della gravità e dellageografica, richiedono una azione congiunta ... Si conferma così la necessità di un'azioneche si fonda sul coordinamento e su una precisa ...... latemporanea dei posti, per la durata del cantiere, sarà distribuita su tre sedi, tutte situate nelle vicinanze. Contributi libri di testo Saranno circa 18 mila le cedole che il...Dopo l'ultimo giorno di fiera ildi Vicoforte traccia un bilancio su questa edizione che ha ... Il bel tempo e la tradizionalehanno consentito di mantenere inalterata l'impostazione ...

Dislocazione Comune, la Cgil chiede chiarimenti anteprima24.it

Rivoluzione Uffici comunali, Cgil - Csa: "Nessun confronto, ora parli il Prefetto" Virgilio

Un urgente confronto riguardante il nuovo piano logistico degli uffici con la relativa dislocazione del personale dipendente del Comune di Avellino. È quello che la Segretaria Generale della Fp Cgil, ...StampaIl progetto esecutivo per la dislocazione dei tifosi ospiti nel settore dei Distinti dello stadio Arechi è stato approvato dal Comune di Salerno. Da oggi comincia il conto alla rovescia, da part ...Il Comune di Campo di Giove ha indetto un bando per trasformare le case del centro storico in un albergo diffuso.