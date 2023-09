Disattivarsi da Facebook per sparire temporaneamente

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 14 settembre 2023)può dare tante soddisfazioni ma anche grattacapi, al punto che molte persone preferiscono prendere delle pause perdal social senza dare troppe spiegazioni, per rendersi irreperibile come si farebbe spegnendo il cellulare. In certe occasioni si può semplicemente sentirsi stanchi dopo un litigio, oppure di leggere brutte notizie, di vedersi scrivere commenti cattivi o comunque che creano irritazione da parte di chi non la pensa come noi, soprattutto da parte di estremisti di ogni tipologia. Nella guida che segue vi mostreremo come disattivareed eliminare il profilo, senza cancellare nulla, ma sparendo dal social totalmente (nessuno potrà cercarci o vedere il nostro profilo, che risulterà quindi disattivato). LEGGI ANCHE -> Cancellarsi daed ...