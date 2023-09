Dirigenti scolastici | 182 nuove assunzioni e 1 091 scuole andate in reggenza

... della prevenzione dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle adiacenze degli Istituti, in risposta anche alla crescente richiesta delle famiglie, deie ...La popolazione scolastica è una parte cospicua e fondamentale della vita attiva di Scicli e il rapporto costante e continuo con ifa sì che il Comune sia attore delle risposte a ......questo come Amministrazione Comunale ci siamo impegnati a non aumentare le tariffe dei servizie a garantire l'esonero per le famiglie più bisognose. Un augurio particolare va ai,...Rivista operativa per, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff Scopri le opzioni di abbonamento Sei un cliente Argo Software Hai diritto ad uno sconto del 30%. ...

L’amara analisi del preside: “Turnover e poca competenza, nella scuola non c’è spazio per la meritocrazia” Orizzonte Scuola

Dirigenti scolastici: 182 nuove assunzioni e 1.091 andate in reggenza Orizzonte Scuola

Arezzo, 14 settembre 2023 – Un esercito di 43393 studenti quello pronto a tornare in classe in tutta la provincia. Domani la campanella suonerà che iniziaranno domani il nuovo anno scolastico. Ad ...Qual è la situazione dei Dirigenti scolastici allo stato attuale, dopo i movimenti di assunzioni e reggenze di inizio anno scolastico Eccovi una panoramica sulla situazione con il dettaglio delle ass ...La dirigente del Siciliani si occuperà anche dell'istituto comprensivo di Sellia Marina ...