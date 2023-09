Direttiva tecnica 18 in vigore da Singapore | le ragioni della Fia

Lanumero 18 è stata scritta dalla Federazione collezionando anche il contributo e le osservazioni delle squadre, osservazioni possibili fino al 29 agosto scorso. Da Singapore ( qui ...Christian Horner a Monza ha dichiarato che la Red Bull RB19 non sarà particolarmente colpita dalla nuovaTD018 che entrerà in vigore a partire da Singapore sebbene oltre alle ali ...Waché, direttore tecnico Red Bull, punta il dito contro Aston Martin e Mercedes, ma si vocifera che la018 , riguardante anche beam wing e ala posteriore, non sia ininfluente ...L'evoluzione, l'aggiornamento professionale e le ultime novità in ambito legale e normativo saranno al ... Addio2006/42/Ce" (Sala G, dalle 14) prenderanno parte ingegneri del mondo ...

F1, regola anti-ali flessibili: come funziona la direttiva tecnica 018 Corriere della Sera

F1 | GP Singapore 2023: entra in vigore la Direttiva Tecnica TD018 ... P300.it | Motorsport Media

Il responsabile tecnico Tim Goss spiega perché si è giunti a chiarire con la DT 018 alcuni concetti relativi alla flessibilità (appositamente ricercata) di parti della monoposto a fini aerodinamici ...“Si prega di montare il kit di metallo”. L’adesivo con la scritta è comparso sull’ultimo flap dell’ala anteriore dell’Alpine che è stata portata nella pitlane di Singapore. Chi ha preparato da casa il ...Tim Goss, direttore tecnico della divisione monoposto FIA, ha spiegato quali sono le basi della TD018 che sarà operativa da Singapore ...