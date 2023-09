Dio | patria | famiglia Meloni si sente a casa più a Budapest che a Roma

... anche un po' grottesca per un governo molto più libertino di come si racconta, tra figli fuori dal matrimonio, divorzi, frequentazioni del Twiga più delle sante messe: ", famiglia", olè. ...Oddio, beata: ladell'Happy Slam ha dovuto convivere, dacché si è svegliata la coscienza ... "Da trent'anni sono una pastora, insegno la Bibbia e ciò che, in essa,ci insegna". Per esempio, ...Roma, 14 set. " "Giorgia Meloni ha ripetuto oggi che vuole difendere, Famiglia e. Difendereda cosa L'Italia non è la repubblica islamica degli ayatollah, né un regime teocratico. L'italia e' uno stato laico". Così Angelo Bonelli, coportavoce nazionale ...Già, troppo ghiotta l'occasione per lui e per chi, come quelli di Repubblica, con riflesso pavloviano associano la frase della Meloni al 'e famiglia'. Peccato che col fascismo non c'entri ...

Dio, patria e famiglia. Meloni torna alle origini e ritrova l'amico Orban Il Dubbio

Giorgia Meloni, "difendere Dio e la nostra civiltà": la sinistra impazzisce Liberoquotidiano.it

Ma il suo “serve una grande battaglia per difendere le famiglie, significa difendere l'identità, difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà”, sia pur non altrettanto urlato, ...L'immigrazione mostra l'empasse di governo: non può fare i blocchi navali, ma non ha messo in campo una politica e, non sapendo che pesci prendere, evita di ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha ripetuto oggi che vuole difendere Dio, Famiglia e patria. Difendere Dio da cosa L’Italia non è la repubblica islamica degli ayatollah, né un regime teoc ...