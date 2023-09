Diletta Leotta ha già chiaro il futuro di sua figlia Aria | la sorprendente dichiarazione

(Di giovedì 14 settembre 2023) La conduttrice ha da poco compiuto 32 anni e ha festeggiato con la nuova nata,, per la quale ha già pronti grandi progetti Con grande gioiaha potuto festeggiare il suo 32esimo compleanno con la primogenita, per le è il primo da mamma. Un’emozione incredibile, sicuramente. C’era anche il compagno Loris Karius che non poteva mancare per l’esclusiva festa tra i grattacieli di Milano. I due sono insieme da circa un anno – si sarebbero conosciuti a ottobre 2022 – e hanno dovuto già affrontare la sfida più grande: diventare genitori. Diventata da poco mamma,sa già cosa farà insua– grantennistoscana.it (fonte foto Instagram @)In ...

NOVITÀ - 'Torna in campo' anche, dopo il parto. Ma non è tutto, ci saranno anche novità tecnologiche grazie a nuove riprese fornite da una telecamera speciale , con inquadrature e ...A San Siro confermata anche la presenza dipronta a rimettersi i panni di conduttrice televisiva. Novità anche sul piano tecnologico con riprese dettagliate e più coinvolgente che ...... con Pierluigi Pardo che sarà accompagnato da Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni, mentre a bordo campo sin dal pre - partita ci sarà. Per una visione più spettacolare, grazie alla ...MILANO - Tra i big match alla ripresa del campionato spicca l'attesissimo derby della Madonnina tra Inter e Milan . E per questa gara, programmata per sabato 16 settembre con calcio d'inizio alle 18, ...

Diletta Leotta, doppia festa tra i grattacieli: ospiti vip e Alessandro Borghese come chef Perizona

Cresce l'attesa per il derby di sabato tra Inter e Milan. Il calcio d'inizio sarà alle 18 e la gara sarà trasmessa da DAZN. Per l'occasione, l'emittente ha pensato a diverse novità rivoluzionarie per ...L’applicazione dell’allenamento casalingo, che ha per brand ambassador Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, si arricchisce con una categoria sulla corretta nutrizione ...Dazn: tutte le novità per l’esclusiva del derby Inter-Milan di sabato 16 settembre. Telecronaca a tre oci, social e telecamera speciale ...