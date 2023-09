Dieta Crash | cos’è e perché non è consigliata per la salute

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lasi chiama così per dare subito l’idea che si tratta di un approccio “di rottura o di impatto”, riferendosi quindi a unaestremamente restrittiva e a breve termine che promette una perdita di peso rapida. In realtà sono chiamate così tutte le diete con introiti calorici molto bassi e che prevedono l’uso di sostituti del pasto al posto del cibo. Inoltre, se da una parte possono essere impiegate come terapia medica, dall’altra possono comportare una riduzione, anche se temporanea, della funzionalità cardiaca. Gli effetti negativi di queste diete sulla capacità cardiocircolatoria sono stati, infatti, rilevati dalla European Society of Cardiology. Resta comunque un tipo dispesso seguita da chi desidera perdere peso in modo molto veloce, magari prima di un evento importante o dopo le feste o di ...