Diallo-Ymer oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Gabrielse la vedrà contro Eliasnel secondo singolare di Canada-Svezia, match valevole per il secondo incontro nel Gruppo A della. Il ventunenne nordamericano è reduce dalla vittoria più importante della giovane carriera, quella ottenuta in due set ai danni di Lorenzo Musetti. Dall’altra parte trova il solido scandinavo, che deve rifarsi dopo la netta sconfitta rimediata contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry. Tra i due si tratta del primo precedente della carriera. A partire favorito sarà, che si trova maggiormente a suo agio rispetto all’avversario in condizioni rapide., tuttavia, possiede il tennis e l’esperienza per poter fare partita alla pari. La tensione è soprattutto dalla sua parte. La Svezia, infatti, non può ...