Di Lorenzo | l’agente parla del rinnovo | “Lo ha voluto fortemente” | poi svela il retroscena su Spalletti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il procuratore del capitano del Napoli ha spiegato in un’intervista le motivazioni che hanno permesso a Didi rinnovare a vita Giovanni Di, in pochi anni, è diventato uno dei punti di riferimento principali del Napoli. La sua avventura partenopea era partita con qualche difficoltà, arrivava dall’Empoli di Maurizio Sarri che lo avevaanche una volta passato agli azzurri. Il difensore partenopeo però ha avuto un miglioramento così grande che gli ha permesso di diventare il capitano della sua squadra e di essere annoverato tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Con il duro allenamento, il capitano è stato in grado di diventare un beniamino dei tifosi che lo ricorderanno per sempre per aver alzato la coppa dello scudetto 33 anni dopo Diego Armando Maradona. Il calciatore durante ...

