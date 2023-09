Detenuto trovato senza vita a Marassi | la Procura di Genova indaga per omicidio volontario

... la nipote del boss Leonardo Bonafede morto mentre eraper mafia nel 2020: 'Questa ragazza ... I militari hannonumerosi riscontri del rapporto tra il boss e la Lanceri che col tempo si ...Gli investigatori hannole sue impronte digitali su alcuni corpi. Sully era stato un agente ... Un altronel braccio della morte, il 71enne Ronald L. Sanders, è morto martedì per cause ...Genova - Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Roberto Molinari, 58 anni, originario di La Spezia,morto nella sua cella e con il volto tumefatto. Secondo le prime indiscrezioni, però, l'uomo sarebbe vittima di un omicidio e l'assassino sarebbe il compagno di cella, Luca Gervasio, 48 anni, ...Undel carcere di Genova è statoprivo di vita nel letto della sua cella dagli agenti della Penitenziaria. Si tratta di un uomo di 60 anni che sul corpo presenta lividi. Sono in corso le ...

Carcere Genova Marassi: detenuto trovato morto in cella. Si sospetta omicidio Polizia Penitenziaria

Detenuto trovato morto nella sua cella del carcere di Genova: si ... Fanpage.it

Manna (FP CGIL Nazionale): "E’ impensabile pensare di continuare a gestire un carcere senza un reparto adibito all'isolamento disciplinare" ...Omicidio nel carcere di Marassi: un detenuto di 58 anni originario della Spezia, Roberto Molinari, è stato trovato in tarda mattinata con il cranio fracassato. Ad ucciderlo sarebbe stato un compagno ...Casal di Principe (Caserta) - ( di Claudio Giammarino) - Saaoud, 20 anni, il marocchino accusato del delitto del 17 enne Giuseppe Turco, avvenuto a fine giugno in piazza Villa a Casal di Principe è st ...