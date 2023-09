Deschamps | “Pogba non avrebbe mai fatto nulla del genere…”

...tecnico francese Didierche si dice incredulo per la notizia e attende di chiarire personalmente con uno dei suoi pupilli. Non più 10 milioni di euro all'anno, ma quanto spetta a...Le mosse della Juventus: fine del matrimonio bis concrede alla buona fede di. +, l'integratore e la richiesta delle controanalisi. Pare che a far risultare positivo ...Le parole di Didier, ct della Francia, sulla positività all'antidoping di Paul: "Avrò tempo di parlargli" Didierha parlato ai microfoni di TF1 dopo la sconfitta della Francia contro la Germania. Di seguito le sue parole su Paul. "Ovviamente sono molto ...Commenta per primo Didier, ct della Francua, intervistato da TF1 dopo la sconfitta della nazionale francese contro la Germania, parla del caso: 'Ovviamente sono molto sorpreso, non ho gli elementi per ...

Deschamps è sicuro: "Pogba non si doperebbe mai" - Sportmediaset Sport Mediaset

Deschamps: "Parlerò con Pogba". Coman: "Impossibile abbia voluto" Tuttosport

Tra meno di una settimana arriverà il giorno della verità per Paul Pogba, il centrocampista della Juventus trovato positivo al doping (testosterone) dopo la ...Deschamps non riesce a credere alla notizia e sostiene il centrocampista: "Sono molto sorpreso, ancora non ci posso credere" ...Paul Pogba è stato investito, negli ultimi giorni, da un gigantesco polverone chiamato doping. L’accusa più infamante per uno sportivo, quella di assumere ...