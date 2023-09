Derby Inter-Milan | Stroppa | “Non c’è una favorita | ma alla lunga…”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il tecnico, ex rossonero, ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “È una sfida molto equilibrata. La rosa di Pioli è stata rinforzata, Inzaghi ora ha più consapevolezza” La sosta per le nazionali alle spalle, riecco la Serie A: due big match di sabato, anticipi di fuoco, meglio non si poteva ripartire. L’attesa maggiore è per ildio, programmato alle 18. Si affrontano le due squadre a punteggio pieno, le uniche ad aver vinto tutte e tre le giornate di campionato disputate finora. “È una sfida equilibrata, non riesco proprio a dare una“: Giovanni, cresciuto nel settore giovanile dele poi tornato in rossonero dal 1989 al 1991 e nella stagione 1994-95, ha parlato in esclusiva a Notizie.com. Giovanniha parlato in esclusiva a Notizie.com prima del ...

Commenta per primo Dazn ritrova la sua punta di diamante e quale occasione migliore del primodi Milano in cuie Milan arrivano a pari punti in vetta alla classifica Dopo lo stop per la gravidanza e con la nascita della piccola Aria Diletta Leotta è pronta a riprendersi il suo ...Allenamento nel pomeriggio ad Appiano Gentile per l'a due giorni dal. Inzaghi potrà contare per la prima volta sul gruppo al completo con il ritorno di Lautaro Martinez, Cuadrado (da verificare le sue condizioni) e Sanchez dal Sudamerica. L'...Anche da tifoso, il cuore è sempre tinto di nerazzurro. E batte più che forte che mai. Massimo Moratti , patron dell'del triplete, s'appresta a vivere ildella Madonnina da spettatore, seppur d'eccezione. Ma non rinuncia a dare a consigli a Simone Inzaghi . Uno in particolare: " Frattesi lo metterei dal ...In particolare l'attesa è relativa a sabato 16 settembre, giorno in cui si disputeranno due big match: ilMilan -e Juventus - Lazio. Queste due grandi sfide promettono spettacolo, gol ed ...

CorSera - Meno tre a Inter-Milan, il derby delle alternative: Chukwueze, Okafor e Jovic pronti Milan News

Pessina sul derby: «Inter-Milan Ecco come finirà…» Calcio News 24

L’attaccante francese, dunque, torna a disposizione di Stefano Pioli per il derby. The post MN24 – Giroud recuperato per Inter Milan: il francese torna a disposizione per il derby appeared first on ...Moratti vota Frattesi, il derby è alle porte Sabato ci sarà il derby numero 222, Inter e Milan si sfidano da capolista, l'ex patron dei nerazzurri Massimo Moratti ha un consiglio per Inzaghi: "Magari ...L'ad Beppe Marotta ha già parlato di rinnovo per un titolare della squadra nerazzurra: ecco che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi ...