(Di giovedì 14 settembre 2023) "Cinquanta i casi segnalati dall'inizio dell'anno nella Regione" Laina oggi dovrebbe preoccupare più del. A scriverlo con un post su Facebook è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova a commento dell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità con i casi autoctoni e importati. “Altro che! Dovremmo preoccuparci di più del focolaio diin– scrive -. Secondo gli ultimi dati sono infatti 50 i casi segnalati dall’inizio dell’anno in tutta la, la regione con l’incidenza più alta in Italia. Solo nell’ultima settimana le segnalazioni di contagi sono aumentati di 15 unità”. “Attualmente i casi di pazienti infettati dalla puntura di ...

"Cinquanta i casi segnalati dall'inizio dell'anno nella Regione" Laina oggi dovrebbe preoccupare più del Covid . A scriverlo con un post su Facebook è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di ...Quello che preoccupa sono le altre situazioni virologiche che sono state riscontrate innel corso soprattutto di agosto, patologie virali tipo lao la West Nile trasmesse con due ...Leggermente più preoccupanti per l'assessore sono invece "le altre situazioni virologiche che sono state riscontrate innel corso soprattutto di agosto", come la febbreo la West ...... in alcuni casi in modo deliberato come indove le strutture sanitarie sono oggi il 50% ...che il COVID e altre malattie infettive indotte dai cambiamenti climatici (ultimo arrivato il) ...

Aumentano ancora i casi di febbre Dengue in Lombardia: altri 15 in una sola settimana Fanpage.it

Dengue Lombardia, Bassetti: "Più preoccupante del Covid" Adnkronos

La Dengue in Lombardia a oggi dovrebbe preoccupare più del Covid. A scriverlo con un post su Facebook è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di ..."Attualmente - sottolinea l'infettivologo - i casi di pazienti infettati dalla puntura di una zanzara tigre sono 165 in tutta Italia. Di questi, 146 sono ...La febbre Dengue continua a diffondersi in Lombardia. In una sola settimana sono stati segnalati 15 nuovi contagi in tutta la regione. La comunicazione arriva dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ...