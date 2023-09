Della Seta Circonomia | “La politica smetta di trascurare il tema della sostenibilità”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Così il direttore scientifico del Festival, a marginepresentazione del quarto Rapportoa Roma “Ladi dividersi e diquesti temi o di affrontarli in maniera ideologica come se fossero un pretesto per ribadire schieramenti. Siamo alla vigiliaconferenza sulla crisi climatica a Dubai e quindi sarebbe auspicabile che l’Italia vada lì unita e con le idee chiare con la coscienza che l’Italia può e deve essere apripista nello sviluppo delle energie rinnovabili e nel percorso per uscire da petrolio, carbone e gas che sono le cause principalicrisi climatica”. Così Roberto, direttore ...

"Questo quarto Rapporto Circonomia " così nell'introduzione al Rapporto il direttore scientifico del Festival Roberto- certifica che l'Italia, fino all'anno scorso primatista in Europa in ......30 nello storico Cantinone vicino al PalazzoProvincia di Biella. Con l'organizzazione di ... le sciarpe in lana edi produzione biellese in esclusiva per Gattopoli. Si potranno ammirare (e ..."Questo quarto Rapporto Circonomia - scrive nell'introduzione al Rapporto il direttore scientifico del Festival Roberto- certifica che l'Italia, fino all'anno scorso primatista in ...... in Kazakistan, con cui lanciò la 'nuova via', oggi chiamata a livello internazionale Belt and Road Initiative (BRI). Da allora molte cose sono cambiate. Un parte numero di Paesi del mondo ...

La Via della Seta è franata: né la Cina né l'Italia avranno di cui dispiacersi (di E. Barucci) L'HuffPost

India super corteggiata al G20. Ma la sua alternativa alla Via della Seta è poca cosa - MilanoFinanza News Milano Finanza

Così il direttore scientifico del Festival Circonomia, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia a Roma ...“La politica smetta di dividersi e di trascurare questi temi o di affrontarli in maniera ideologica come se fossero un pretesto per ribadire schieramenti. Siamo alla vigilia della conferenza sulla cri ...Sorpassata dall’Olanda nella capacità di utilizzare nel modo più efficiente le risorse naturali Non più primi in economia circolare com’eravamo fino all’anno scorso, maglia nera nella transizione vers ...