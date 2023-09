Del Genio avverte | “Raspadori centravanti? Un azzardo | non è Romario”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Paolo Delcritica l’utilizzo dida: “Non è paragonabile ao Aguero, in quel ruolo fa fatica”. CALCIO NAPOLI. Secondo il giornalista Paolo Del, schierare Giacomonel ruolo diè un, vista la struttura fisica del giocatore. Intervenuto a Telecapri, Delha dichiarato: “Se sei un brevilineo come, non puoi fare ilnelle big. Lui non è paragonabile a fenomeni comeo Aguero“. “è un ottimo giocatore, ma dafa fatica” ha proseguito il giornalista. Che però promuove l’ex Sassuolo come possibile titolare del Napoli in un altro ruolo: ...