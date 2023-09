Degrado e illegalità in zona piazza Garibaldi | venerdì 16 settembre gazebo e raccolta firme di Noi moderati

'Proseguono le operazioni delle Forze dell'ordine a Caivano per riaffermare con forza la presenza dello Stato in un'area troppo a lungo segnata da' dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi commentando l' operazione 'alto impatto' in corso da questa mattina presso il 'Parco Verde' di Caivano, che vede impegnati 400 ..."Proseguono le operazioni delle Forze dell'ordine a Caivano per riaffermare con forza la presenza dello Stato in un'area troppo a lungo segnata da. Sono interventi che non rimarranno isolati e che si inquadrano in una più ampia e articolata strategia di presidio e controllo del territorio, per garantire ai cittadini maggiore ..."Proseguono le operazioni delle Forze dell'ordine a Caivano per riaffermare con forza la presenza dello Stato in un'area troppo a lungo segnata da. Sono interventi che non ...IL suo ruolo di educatore e la sua lotta "ostinata e contraria" agli schemi dell'si ... La realtà con la quale si scontrano è persino aliena nel suo spietato, ma la narrazione è ...

Degrado e illegalità in zona piazza Garibaldi, venerdì 16 settembre ... anteprima24.it