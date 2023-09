Davis Cup Finals 2023 | risultati e classifiche dei gironi

GRUPPO A Cile - Svezia 3 - 0: Cristian Garin (CHI) d. Leo Borg (SWE) 7 - 6(6) 3 - 6 7 - 5; Nicolas Jarry (CHI) d. Elias Ymer (SWE) 6 - 2 6 - 4; Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo (CHI) d. Filip ......Finali di Coppa2023. Gli azzurri affrontavano i campioni in carica nella loro "versione B" viste le assenze in singolare dei primattori Felix Auger - Aliassime, che disputerà la Laver, e ...Latham & Watkins LLP andPolk & Wardwell LLP served as legal advisors to certain of the ... Since 2008, it has served as title sponsor for the acclaimed LEARFIELD Directors', supporting ...Lorenzo Musetti parla in conferenza stampa, dopo la doppia sconfitta italiana in: ' Hanno fatto due prestazioni superlative, giocare senza pressione li ha aiutati a dimostrare il loro talento. Il mio avversario oggi mi ha dato molto fastidio col sevizio, non mi ha mai ...

Risultati Coppa Davis 2023: fase a gironi, classifiche e partite aggiornate in tempo reale | Tennis oggi Olympics

Coppa Davis amara, a sorpresa l'Italia battuta dal Canada Agenzia ANSA

La Gran Bretagna inizia il suo cammino in Coppa Davis con un successo sull'Australia, nel match che metteva avanti le due favorite del gruppo B. Bastano i due match di singolare per risolvere l'incroc ...La sconfitta contro il Canada complica il tragitto degli Azzurri verso le Finals di Malaga, ma non è ancora detta l'ultima parola: ecco che cosa stabilisce il regolamento ...Doppia sconfitta inaspettata contro il Canada. Perdono sia Sonego che Musetti contro due giocatori nettamente più deboli ...