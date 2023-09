Dallo spazio la medicina di genere contro Alzheimer e depressione

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023) Andare nelloper cercare di trovare le chiavi in grado di far comprendere meglio le differenze diin, con conseguente sviluppo di terapie mirate. È uno degli aspetti più affascinanti della ricerca del futuro, che mira ovviamente c comprendere come affrontare al meglio, con cure su misura, quadri che colpiscono in particolare le donne. Per avere una prova di come si muovano gli studi basta ascoltare gli studiosi presenti a Firenze per il convegno “Costruire una civiltà nello”, organizzato da Fondazione Internazionale Menarini con NASA, SOVARIS Aerospace e The Foundation for Gender-Specific Medicine. Occhio alladiMarianne Legato, presidente del convegno, professoressa emerita diInterna alla Columbia University, a ...