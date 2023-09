Dai diffusori di oli essenziali nei nostri salotti al marketing olfattivo dei grandi brand | lo studio delle fragranze d' ambiente si è molto evoluta E alcune note si possono facilmente associare ad alcuni effetti emotivi | è difficile andare troppo oltre Come nel caso dei profumi per il corpo | ciascuno sente il profumo in modo diverso e dovrebbe scegliere determinate fragranze

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 settembre 2023) Non è solo un benessere apparente. La presenza nell’aria delgiusto ha benefici reali: può ridurre lo stress e regalare buonumore, migliorare la creatività e la produttività. Dalla casa all’ufficio, passando per hotel, negozi, locali, banche, aeroporti e ospedali, led’sono sempre più apprezzate e studiate. Il più possibile su misura di chi li abita o, semplicemente, di chi si trova a passarci. Mai provato la sensazione di non volere lasciare la hall di un albergo o di esserechiamati all’interno di un negozio dalla porta socchiusa? ...