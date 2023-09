Crosetto nominerà una commissione indipendente sull' uranio impoverito

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido, ha disposto la costituzione di una “Speciale” a tutela della salute del personale militare. In particolare, lasi occuperà di approfondire il tema dell'.“Ho deciso di istituire unaSpeciale, composta principalmente da tecnici ed esperti della materia, quasi tutti esterni al mondo della Difesa, sul cosiddetto tema dell'. Per me non esistono tabù o questioni che non si devono affrontare perchè lo Stato deve essere sempre trasparente e credibile, e, in particolare, deve esserlo il mio Dicastero”, ha sottolineato il ministro.La ...