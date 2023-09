Crollo dei lavoratori autonomi | Confesercenti | “Non siamo più un paese per piccole imprese”

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 14 settembre 2023) Secondo il rapporto annuale dell’Inps in Italia ci sono meno 134 miladal 2019 ad oggi L’Italia della “ditta” in difficoltà tra pandemia e caro-vita. Negozi e botteghe familiari a rischio: giù commercianti (-78mila) e artigiani (-70mila). Servono meno oneri e più sostegni, a partire dal fisco. Un vero e proprio, che non può che preoccupare. Dal 2019 al 2022, segnala il Rapporto annuale INPS, iindipendenti assicurati dall’Istituto passano dai 4,959 milioni del 2019 ai 4,825 milioni del 2022, con un calo netto di 134mila unità in quattro anni, oltre 90 al giorno. Un dato che purtroppo conferma le crescenti difficoltà a rimanere sul mercato delle micro ea conduzione familiare, che hanno visto sfumare la ripresa post pandemica a ...