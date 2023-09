Covid | Schillaci | Tra 15 giorni pronti nuovi vaccini

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Tra 15avremocontro il. Così il ministro della Salute Orazio, a margine dell'evento alla Camera 'Natalità: work in progress', rispondendo alle domande dei giornalisti. "Sulla possibilità che il vaccino anti-venga offerto a tutti e gratuitamente "ancora non ci abbiamo ragionato". Per quanto riguarda il rischionelle scuoledice: "Siamo molto tranquilli, stiamo lavorando con il ministero dell'Istruzione per tranquillizzare tutti". "C'è stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento" conclude.

"Entro 15 giorni ci saranno le dosi del nuovo vaccino anti-Covid e poi man mano aumenteranno le dosi disponibili per i cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Tg1, specificando che "il vaccino sarà gratuito per tutti coloro che ne faranno richiesta". I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno raccomandato la vaccinazione contro Covid-19 con vaccino aggiornato a tutte le persone con più di 6 mesi che non abbiano ricevuto una dose recente.

AGI - I nuovi vaccini contro il Covid, con la campagna autunnale che partirà all'inizio di ottobre, saranno gratuiti per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci.