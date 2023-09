Covid | Rampelli Fdi | ' se virus da laboratorio chi risarcirà per crollo economia e vite perse?'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "L'inchiesta pubblicata dal New York Post, secondo cui la Cia avrebbe pagato per insabbiare l'origine delSars-CoV-2 che sarebbe stato prodotto da undi Wuhan, va a rinforzare gli scenari più cospirazionisti che in questi anni hanno congetturato sulla nascita della pandemia. L'Italia ha pagato con il massimo tributo diumane e il fardello di un collasso economico senza precedenti che nessuno potrà mai risarcire. Il silenzio con cui questa notizia è stata accolta finora desta preoccupazione. Il mondo ha diritto di conoscere la verità sulla pandemia e chi ha generato il, qualora esistano le prove dichiarate della colpevolezza, deve pagare al cospetto della comunità internazionale per l'orrore di cui si è macchiato". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera ...

Nell'entourage del vicepresidente della Camera hanno notato che l'unico nome del teamè ...ha guadagnato l'attenzione della stampa nazionale per l'inchiesta sul numero dei morti per il......fiscale e sul ritorno dei paletti del Patto di stabilità dopo le freezone del lungo periodo. ... Il che ha fatto urtare non poco l'area di Fabioche teme l'isolamento progressivo in una ......come Lupi - che è un po' un secondo 'padrone di casa' dopo Comunione e Liberazione -, ... il generale Figliuolo già a capo della task force anti -e ora commissario per le zone ......Consiglio Giorgia Meloni ha avuto delle ripercussioni anche sulla gestione della pandemia di. ... stando a quanto detto dal vicepresidente della Camera Fabio: il governo non sarebbe in ...

La segreteria per i congressi provinciali di FdI: dalla sorella Meloni ... Domani

Meeting: da Mattarella al Governo, la capitale politica si sposta a ... Adnkronos

qualora esistano le prove dichiarate della colpevolezza, deve pagare al cospetto della comunità internazionale per l’orrore di cui si è macchiato”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera e ...Nell’entourage del vicepresidente della Camera hanno notato che l’unico nome del team Rampelli è quello di Andrea De Priamo ... nazionale per l’inchiesta sul numero dei morti per il Covid che chiedeva ...