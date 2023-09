Covid | Moderna | “Ok Ema a vaccino adattato a Kraken Funziona su Eris e Pirola”

(Di giovedì 14 settembre 2023) La numero uno dell'azienda americana: "Al lavoro con governi europei per includerlo nelle nuove campagne vaccinali" Ildialla varianteanche su. Lo sottolinea la stessa azienda americana a commento del via libera del comitato tecnico Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema alSpikevax XBB.1.5. “I dati degli studi clinici” suldialla variante XBB.1.5 di Sars-CoV-2 indicano che il prodotto induce “un aumento da 8,7 a 11 volte degli anticorpi neutralizzanti contro le varianti” virali “circolanti, comprese BA.2.86” ribattezzata, “EG.5” o“e ...

- 19 con vaccino aggiornato a tutte le persone con più di 6 mesi che non abbiano ricevuto una vaccinazione negli ultimi due mesi . Negli Stati Uniti i nuovi vaccini Pfizer - BioNTech e

Lo spiega Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto Mario Negri : "La cosa sensazionale - ha sottolineato - è che 3 dei 6 geni che si associano al rischio - di ammalarsi di Covid - sono arrivati alla popolazione moderna dai Neanderthal."