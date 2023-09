Covid | lo studio rivela | «Il contagio in Val Seriana è stato favorito dai geni dell’Uomo di Neanderthal»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Esisterebbe un legame tra la diffusione delin Vale alcuniche risalgono all’Uomo di. È quanto emerge dallodi popolazione condotto per due anni dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri, presentato oggi nel corso di un convegno ospitato dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, come riporta il Corriere della Sera. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista iScience, e si è focalizzata sulla provincia di Bergamo, epicentro della pandemia: in quell’area, i residenti con una particolare regione del genoma umano erano più esposti al rischio di essere contagiati, e di ammalarsi in forma grave. A partecipare sono state, nello specifico, 9.733 persone di Bergamo e provincia. Da questo ampio campione sono stati poi selezionati 1.200 individui, tutti nati in ...

... docenti abilitati e docenti specializzati; coloro che hanno conseguito il titolo di... leggi anche Rientro a scuola con la nuova variante: quali sono le regole per studenti e insegnanti ......nome è Origin e si tratta dellodi popolazione che negli ultimi due anni ha visto i ricercatori impegnati nell'analisi della relazione fra i fattori genetici e la gravità della malattia-...... la comunità scientifica non sembra particolarmente preoccupata da un ritorno dell'emergenza. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato , ammette che con la riapertura delle scuole, "l'......coste del parco nazionale Alpejord in Groenlandia tre passeggeri sono risultati positivi al- ...3 trilioni di tonnellate all'anno nel 2017 È uno dei risultati emersi da unopubblicato ...

Covid, studio Istituto Negri: più grave in chi ha gene Neanderthal Lombardia Notizie Online

Covid, studio fra i malati della Val Seriana: malattia più grave per chi ... IL GIORNO

Un nuovo studio dell'Istituto Mario Negri rivela che una regione del genoma umano ereditata dai Neanderthal è associata a un rischio significativo di contrarre il Covid in forma grave.I casi Covid sono in crescita. Complice l’abbassamento delle temperature, si nota una crescita diffusa un po’ in tutta Italia. Ad ogni modo, l’aumento casi Covid non è preoccupante: se è vero… Leggi ...La presenza dei geni che risalgono all'Uomo di Neanderthal ha giocato un ruolo importante nella diffusione del Covid in Val Seriana, una delle zone dove ci sono state più vittime nella prima ondata.