Covid | lo studio del Mario Negri | “I geni del Neanderthal hanno favorito la strage in Val Seriana”

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’Istitutoha presentato oggi nel corso di un convegno ospitato dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana i risultati di Origin, un articolatodi popolazione che negli ultimi due anni ha visto i ricercatori delimpegnati nell’analisi della relazione fra i fattori genetici e la gravità della malattia-19 nella provincia di Bergamo, epicentro della pandemia. Lo, pubblicato sulla rivista Science, dimostra che una certa regione del genoma umano si associava in modo significativo col rischio di ammalarsi di-19 e di ammalarsi in forma grave nei residenti in quelle aree più colpite dalla pandemia. “La cosa sensazionale – commenta Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto...

E' molto probabile che le persone che hanno avuto le conseguenze più pesanti dopo aver contratto ilfossero geneticamente predisposte. Quel 10 per cento di "casi gravi" che si sono verificati durante la pandemia e in particolare nella primavera del 2020 nella zona dell'alta Val Seriana , ...Il rischio di ammalarsi gravemente diavesse anche una causa genetica era stato già esplorato, ma loOrigin dell' Istituto Mario Negri è andato a fondo di quanto accaduto nella provincia di Bergamo nei primi durissimi mesi ...Il campione studiato ha evidenziato la presenza della regione genomica nel 15% dei casidi ... L'assessore Bertolaso, dopo aver sottolineato l'importanza delloche chiarisce anche la sua ......stanno cambiando si può imputare al solo effetto dele c'è anche altro Sicuramente il... È impensabile restare ancorato al vecchio modello dello 'per vent'anni e poi basta'. L'...

14 SET - Circa il 15% dei morti per Covid, in assenza di altre cause, potrebbe essere associata alla genetica e, in particolare, avere colpito la popolazione moderna più vicina ai Neanderthal. È quant ...La strage di Covid in Val Seriana è stata «favorita dalla presenza di geni dell’uomo di Neanderthal». Un'eredità - traccia di un incontro dei ...LA SCOPERTA DELL’ISTITUTO NEGRI. Lo studio Origin su 9.733 residenti di Bergamo e provincia: tre dei sei geni che si associano a questo rischio sono arrivati alla popolazione moderna dai primitivi.