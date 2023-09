Covid | l’annuncio del ministro Schillaci | «Tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Le dosi contro le nuove varianti, che stanno facendo aumentare i casi in tutta Italia, stanno arrivando. A garantirlo è ildella Salute Orazio. Sulla possibilità che venga offerto a tutti e gratuitamente «ancora non ci abbiamo ragionato, ma tra 15», ha dichiaratoa margine dell’evento alla Camera ‘Natalità: work in progress‘. Cosa fare con i positivi asintomatici a scuola e nelle strutture sanitarie? Sulla questionee istruzione ieri c’è stato un tavolo interministeriale. «Siamo molto tranquilli, stiamo lavorando con il ministero dell’Istruzione per tranquillizzare tutti. C’è stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento», ha detto il ...

