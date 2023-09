Covid | Ema dà il via libera a nuovo vaccino Moderna Schillaci | sarà gratis per tutti

(Di giovedì 14 settembre 2023) È ancora presto per sapere se in classe torneranno mascherine, dad e distanziamento ma le istituzioni sono pronte a mettere in campo tutte le misure per scongiurare eventuali rischi

Leggi anche, Moderna: "Oka vaccino adattato a Kraken. Funziona su Eris e Pirola", Remuzzi: "Tanti morti a Bergamo In 15% casi chiave Dna", Schillaci: "Tra 15 giorni pronti ......adattato alla varianteKraken funziona anche su Eris e Pirola. Lo sottolinea la stessa azienda americana a commento del via libera del comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea del farmaco...Ok dell'Aifa Via libera anche dall'Aifa al nuovo vaccinoaggiornato dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (), all'ultimo vaccino anti -Comirnaty di Pfizer - ...L'annuncio del ministro della Salute, Orazio Schillaci: si potrà somministrare insieme a quelli antinfluenzali. Nel mentre,autorizza il nuovo vaccino di Moderna contro la variante ...

Il vaccino protegge dalla malattia grave e non dall’infezione e questa protezione dura almeno uno-due anni, va detto che la maggior parte delle persone è protetta oltre che dal vaccino anche dall’aver ...Uno studio getta iuna nuova luce sulle cause dell'alto tasso di mortalità registrato in quelle zone per una predisposizione genetica ...Dal ministro della salute Orazio Schillaci ieri è arrivata una lezione su come non si fa la comunicazione in materia sanitaria. Vale la pena ripercorrerla, il tema è la nuova campagna di immunizzazion ...