Cos’è la medicina personalizzata?

Il nostro, in sintesi,un gap non di tecnologia, ma di ... Chea abbiamo appreso dal Covid a livello di uso delle nuove ... La crisi ci ha insegnato che dobbiamo avere unadiffusa sul ...Alessandro Cattelan e l'agopuntura: ascolta qui Chel'agopuntura: a cosa serve e come funziona L' agopunturaunaalternativa che fa uso dell'inserzione di aghi in specifici punti del ...Leggi Anche Il medico consiglia...celiachia nei bambini:e come si diagnostica Il ddl per l'individuazione di diabete .........Internazionale 2023 della Società Europea per la... La loro funzionemantenere in buona salute il DNA, in modo che le ... VEDI ANCHE Chel'invecchiamento digitale della pelle e come ...

Cristino Lapi, medico per la comunità di Portoferraio Elbapress