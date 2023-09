Cosa si intende con frenulo linguale corto | sintomi | diagnosi e terapie

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 14 settembre 2023) I disturbi dell’allattamento prima e della capacità di parlare poi cui può andare incontro un neonato possono dipendere da diverse cause non ultime quelle di tipo anatomico. Il cosiddettoè una di quelle anomalie anatomiche che, come suggerisce il nome stesso, può risultare di una lunghezza inferiore alla norma e rappresentare un ostacolo tanto per la suzione quanto per la capacità di parlare. Parliamo di una condizione che interessa, come riportato in questo studio, fino al 4% dei neonati anche se sembrerebbe essere sottostimata anche perché non sempre diagnosticata. Cerchiamo di fare chiarezza sulandando a individuare cause,disponibili. Cos’è il...