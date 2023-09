Cosa penso di Draghi? Salvini | una risposta fulminante

(Di giovedì 14 settembre 2023) "del ruolo affidato ada von der Leyen? Non”. Risponde così, con un sorriso eloquente, il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteouscendo dalla sede dell'Associazione della Stampa estera in Italia. Il segretario leghista incalzato dai cronisti ha poi risposto prima di salire in macchina: “Buona fortuna” riferendosi all'incarico europeo in tema di tema concorrenza europea affidato all'ex presidente del Consiglio. Tra il leghista ei rapporti non sono mai stati molto distesi e la nomina dell'ex numero 1 della Bce rischia di diventare un tema anche sul tavolo della campagna elettorale per ler Europee del 2024

è che secondo lei non è arrivato alla gente Non si conosce bene il fatto che i suoi ..., infatti, che tutto il problema delle droghe, dell'alcolismo, del fumo e dei cattivi stili di vita ...Va bene, masignifica fatwa precisamente Le lingue, incluso l'arabo, hanno significati ... In molte realtà, l'Islam è in tensione dialettica con queste culture e le loro pratiche (all'...Tutto il mondo in cui sono immersi è accelerato,persino agli spot televisivi . Iniziare a ... Non servono allarmismi: è chiaro che tutti useranno ChatGpt ma c'è un'età per iniziare ogni. L'...Ma chesignifica conosci te stesso Vuol dire saper riconoscere i propri limiti e, di ... E anche oggi il rischio non è scomparso:al passaggio dal comunismo al consumismo. Ad accomunare ...

Salvini, cosa penso su incarico Draghi Non penso. Buona fortuna Agenzia ANSA

Ue, l'ironia di Salvini: “Cosa penso dell'incarico a Draghi Non penso” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il sindaco di Genova commenta la scelta di Calenda: “Guardo ai fatti. E con i renziani va tutto bene. La federazione di liste civiche pensata da Toti è una ...L’abitudine di guardare online video con scene di sesso esplicito o estremo non coinvolge solo il protagonista, ma ha effetti sulla vita affettiva e può alterare i rapporti con gli altri ...Il decreto Energia - pronto a giorni secondo il ministro Pichetto Fratin - potrebbe includere la proroga del mercato tutelato. Cosa (non) cambierà