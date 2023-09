CorSport – Rapporto ADL-Spalletti | il patron irritato per lo scarso utilizzo di un giocatore

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sono emersi alcuni dettagli circa iltra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’ex tecnico azzurro Luciano. Nel corso del tempo, emergono dettagli interessanti sultra Aurelio De Laurentiis e Luciano, protagonisti della scena calcistica partenopea. La collaborazione tra il presidente del Napoli e il suo ex allenatore è stata sicuramente vincente, ma anche caratterizzata da divergenze di opinioni. Uno dei punti di scontro riguarda l’impiego limitato di undi talento, Giacomo Raspadori, che ha destato l’attenzione del presidente. Il Desiderio di De Laurentiis Il presidente De Laurentiis aveva manifestato il desiderio di vedere Giacomo Raspadori impiegato in modo più consistente all’interno della squadra azzurra. Questa richiesta è emersa in ...