Corriere dello Sport – ecco perché il colpo è sfumato in estate

(Di giovedì 14 settembre 2023) 2023-09-13 15:01:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: ROMA – Il mercato che supera l’e imposta gli scenari futuri. La Lazio rimane vigile: si studiano idee, soluzioni ed eventuali sostituzioni in rosa. Il monitoraggio continua, va oltre la fine della sessione chiusa il 1° settembre. L’ultimo giorno utile per le trattative ha svelato un’intenzione da parte di Lotito, quella di aggiungere un’ala nel tridente. Dall’estero è rimbalzato il nome di Artur Victor Guimarães, attaccante esterno del Palmeiras. In questa stagione ha realizzato 5 gol in campionato e 5 in Libertadores. Classe 1998, 25 anni lo scorso 15 febbraio, è un mancino che gioca a destra. Tecnico e veloce, è alto 168 centimetri, grandi capacità nel dribbling. Per ...

BOLOGNA - Debutto amaro quello dell'I talia in Coppa Davis . Nella prima giornata gli auzzurri sono stati sconfitti per 3 - 0 dal Canada . Sonego è stato battuto da Galarneau (6 - 7, 4 - 6). Ko anche ...ROMA - Paulo Dybala ama Roma e la Roma. Lo dice chiaramente nel corso di un evento all'Eur per le aziende partner del club giallorosso. La Joya, sul palco, incalzato dalle domande, ripercorre la sua ...È ufficiale: il Psg ha annunciato il trasferimento ufficiale di Marco Verratti all'Al - Arabi . Il giocatore abruzzese, colonna del club parigino e anche della nazionale italiana, era sbarcato a Doha ...E anche il giornalista Xavier Jacobelli nel corso del suo editoriale per ilSport, mette in risalto l'importanza di avere un giocatore come Raspadori che può rappresentare un'arma in ...

