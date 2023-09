(Di giovedì 14 settembre 2023) L'Italia dello Spazio risolve un possibile mistero, dopo decenni d'attesa, per spiegare come mai laè più. Il team di missionesonda ESA - NASA Solar Orbiter,...

L'Italia dello Spazio risolve un possibile mistero, dopo decenni d'attesa, per spiegare come mai laè più calda della superficie. Il team di missione della sonda ESA - NASA Solar Orbiter, con un'accurata sequenza di manovre per una correzione d'assetto di circa 45 gradi (grazie ai ...... è stato possibile ottenere per la prima volta misurazioni simultanee della struttura e delle proprietà dellasu larga scala, portando nuova luce su un mistero scientifico di lunga data.... un altro veicolo spaziale destinato allo studio del Sole, sono state realizzate per la prima volta in assoluto misure simultanee della struttura a grande scala dellae delle sue ...... un altro veicolo spaziale destinato allo studio del Sole, sono state realizzate per la prima volta in assoluto misure simultanee della struttura a grande scala dellae delle sue ...

Solar Orbiter e Parker Solar Probe risolvono un mistero sulla corona solare Focus

Corona solare più calda della superficie, scienziati italiani scoprono perché - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 14 set. (askanews) - L'Italia dello Spazio risolve un possibile mistero, dopo decenni d'attesa, per spiegare come mai la corona solare è più calda della superficie. Il team di missione della ...Questo studio fornisce la prima stima osservativa del tasso di riscaldamento nella corona solare in lenta espansione.La navicella dell'Esa compie un 'allineamento cosmico' con la navicella Nasa Parker Solar Probe, grazie a questa 'ginnastica spaziale' gli scienziati ad un passo dal risolvere il mistero ...