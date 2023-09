Gli ultras del settore Gradinata Nord dello stadio Mannucci hanno organizzato una commemorazione toccante per ricordare il loro capo, Diego Savelli, scomparso prematuramente un anno fa. La famiglia ...... Voce Maicol Silvestri: Chitarra Simone Persici: Chitarra Alessandro Massinelli: Batteria,... Nel 2022 si legano a Jap Records, per la quale è uscito il 16 Dicembre l'EP d'esordio "ed Ombre". ...... Voce Maicol Silvestri: Chitarra Simone Persici: Chitarra Alessandro Massinelli: Batteria,... Nel 2022 si legano a Jap Records, per la quale è uscito il 16 Dicembre l'EP d'esordio "ed Ombre". ...e leggerezza con i sempre presi bene Articolo 31 prima della sexyness di Elodie . Qui è subito ... insieme al multicam e a una regiaraffinata, qui dominata da una una trama di laser verdi di ...

Cori e luci in tribuna per ricordare Savelli Quotidiano Sportivo