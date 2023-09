Coppa Sabatini 2023 oggi | orari | percorso | favoriti | tv | streaming Tadej Pogacar ci riprova

(Di giovedì 14 settembre 2023) Secondo appuntamento consecutivo in terra toscana per il calendario di ciclismo internazionale. Dopo il Giro di Toscana va in scena la, 71ma edizione del Gran Premio città di Peccioli. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.199 chilometri totali dei quali i primi 38 sono in linea (unica difficoltà lo strappetto di Lajatico, lungo 2.8 km e con una pendenza media del 3.1%). Poi ci saranno da percorrere due circuiti. Il primo, lungo 24,7 km, sarà da ripetere cinque volte: presenti le ascese di Montefoscoli (0,8 km all’11,3%), Terricciola (3,7 km al 3,1%) ed il Muro di Via di Greta (0.8 km al 10.2%). Per il gran finale ecco il secondo circuito di 12,2 chilometri da ripetere tre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Sabatini 2023! La 71esima edizione della corsa che parte e arriva ...Il 71° Gran premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini con Pogacar, Velasco, Moscon e altri campioni, si svolgerà oggi con partenza da Piazza del Carmine. Diretta televisiva su Rai Sport Canale 58 a ...