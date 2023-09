Coppa Sabatini 2023 | Marc Hirschi | “Contento della vittoria con Tadej sul podio | gran risultato di squadra”

Marc Hirschi vince la- Gp, giunta alla sua settantunesima edizione . Lo svizzero ha la meglio nella volata sul francese Pavel Sivakov. Terzo posto conquistato dallo sloveno Tadej Pogacar. Il vincitore ...Marc Hirschi ha ottenuto il 6o successo della sua stagione, trionfando nella 71a edizione della. Al termine dei quasi 200km previsti, il campione svizzero in carica ha preceduto sul traguardo di Peccioli (in Toscana) il compagno di fuga Pavel Sivakov, regolato in una volata senza ...... per le finali diDavis . Lo zio ed ex coach di Rafa, 'Zio' Toni Nadal ha parlato di ciò so ...da questo' Rafael Nadal e Carlos Alcaraz in campo insieme Il sogno di Feliciano Lopez: '...La Green Project Bardiani - CSF Faizanè è pronta a ripartire anche sulle strade italiane. Questo mercoledì 13 settembre il Giro della Toscana, giovedì 14 la. Da mercoledì al via anche il Tour de Slovaquie e da giovedì il Tour of Taihu Lake. Inizia un'intensa settimana di gare per la Green Project Bardiani - CSF Faizanè. Mentre []...

COPPA SABATINI 2023. A PECCIOLI HIRSCHI BATTE SIVAKOV! 3° POGACAR TUTTOBICIWEB.it

Coppa Sabatini, a Peccioli vince Hirschi. Pogacar cresce: 3° La Gazzetta dello Sport

Peccioli, 14 set. - (Adnkronos) - Marc Hirschi vince la 71/a edizione della Coppa Sabatini-Gp città di Peccioli. Dopo 199 km lo svizzero della Uae-Emirates si impone nella volata a due decisiva sul fr ...Il Canada ringrazia. Sabato 16 e Domenica 17 Settembre la Grecia ospiterà la Slovacchia per la sfida del World Group I di Coppa Davis. Per i padroni di casa scenderà in campo il numero 5 del mondo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. L'ORDINE D'ARRIVO DELLA COPPA SABATI ...